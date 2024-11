Premier League | offriva partite illegalmente condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere

Leggi su Sportface.it

Un uomo di Liverpool è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere per aver offerto servizi streaming illeciti per vedere le partite di calcio della Premier League. Il ventinovenne di Liverpool, Jonathan Edge, ha caricato gli incontri sui cosiddetti Fire Stick e tramite i social e il passaparola ha offerto gli streaming illegali facendosi pagare in contanti. Si è dichiarato colpevole ed è stato condannato dalla Liverpool Crown Court, finendo già in custodia cautelare da ottobre. L'azione penale è stata intrapresa dalla Premier League ed è stata supportata da numerose organizzazioni, tra cui FACT e Merseyside Police, come riporta l'Ansa. Il giudice ha inoltre riconosciuto che gli abbonati in regola sono vittime di queste operazioni fraudolente.