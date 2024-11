Thesocialpost.it - Pezzotto, tifoso condannato a 5 anni di carcere per pirateria: ecco come vedeva le partite gratis

Tempi duri per chi guarda ledi calcio utilizzando il cosiddetto “” o con altri strumenti informatici. La Liverpool Crown Court haJonathan Edge, un uomo di 29di Liverpool, ad una pena di 3e 4 mesi diper il reato di. L’uomo è statoper aver caricato servizi di streaming illegali su dispositivi chiamati Firestick in cambio di denaro.Leggi anche:, multe automatiche per chi guarda leillegalmente:funzionanoMa non solo, perché Edge ha ricevuto una pena aggiuntiva di 2e 3 mesi per aver a sua volta utilizzato e visionato i contenuti. Questa azione legale è stata intrapresa dalla Premier League, con il supporto di diverse organizzazioni, tra cui FACT e la polizia del Merseyside.L’imputato si è dichiarato colpevole di tre reati ai sensi del Fraud Act.