Pallanuoto, rivoluzione tecnica: campo ridotto e soli 25? di possesso per gli uomini

Lamondiale cambia volto: World Aquatics lancia una nuova era della waterpolo introducendo regole che favoriscono la rapidità di gioco. Il nuovo regolamento rilasciato dal massimo organismo mondiale verrà sperimentato per la prima volta nella categoria senior nel corso della prossima edizione della World Cup.Le altre manifestazioni in cui verranno osservate le nuove regole sin dalla prossima edizione saranno le Olimpiadi ed i Mondiali, sia senior che giovanili: per glisi ridurranno le dimensioni deldi gioco, che scenderà a 25 metri, così come ilpasserà da 30? a 25?, mentre resterà di 30? tra le donne.Scende anche la durata dell’esclusione temporanea, che cala da 20? a 15?, così come diminuisce la durata del secondo, che passa anch’esso da 20? a 15?.