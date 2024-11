Sport.quotidiano.net - Padel. Winter Cup, brilla il Mammut. Contro l’All Star è un successo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Club sugli scudi nella sesta giornata della Coppa Emilia-Cup 2024 del circuito Msp. I ragazzi del club di via Ghiaroni si sono imposti per 2-1 a San Felicenella formula che ha previsto la disputa di una partita mista, una femminile ed una maschile. Sono scesi in campo per il maschile Andrea Rossi e Mattia Carrà, per il femminile Arianna Bertoncelli e Federica Serri e per il misto Luca Borghesi e Francesca Orienti. Nel girone ’D’ ilè dunque balzato al secondo posto con 6 punti in 4 gare, alle spalle del Reggio Beach Games già qualificato da primo (13 punti) e davanti ad A tutto campo (5 punti) e AllSan Felice (3 punti). Nel fine settimane sono in programma le gare della sesta e ultima giornata ma sarà poi decisivo il recupero-A tutto campo.