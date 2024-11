Gaeta.it - Nuovo comandante dei carabinieri di Napoli: Biagio Storniolo promette azioni immediatamente efficaci

Facebook WhatsAppTwitter La città disi trova ad affrontare sfide significative in materia di sicurezza pubblica e ilprovinciale dei, è pronto a intraprendere un percorso di collaborazione per migliorare la situazione., già noto per la sua carriera in diversi incarichi in tutta Italia, ha recentemente preso in mano il comando nella caserma Pastrengo, offrendo un approccio diretto e risoluto alle questioni di sicurezza che affliggono la città.L’impegno die la forza dell’ArmaDurante il suo incontro con i giornalisti,ha messo in evidenza il suo impegno e quello dell’Arma deiper garantire risposte adeguate alle esigenze di sicurezza della popolazione. Ilha chiarito che, sebbene sia passato solo poco tempo dal suo arrivo a, è fondamentale lavorare a stretto contatto con tutti gli attori coinvolti, inclusi i prefetti e le altre forze di polizia.