Newlat Food | fatturato da record

da, con 2,03 miliardi di euro, per, la multibrand company con sede a Reggio, con un utile netto di 170,8 milioni di euro. E il terzo trimestre 2024 conferma una soddisfacente generazione di cassa e un forte recupero nella crescita organica. Il cda diSpa, riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia (foto), ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024. I ricavi del Gruppo nei primi nove mesi di quest’anno sono stati di 896 milioni, in aumento del 49,2%, rispetto ai primi nove mesi del 2023, grazie al contributo del Gruppo Princes incluso ad agosto nel perimetro di consolidamento. Il risultato operativo consolidato è di 194,4 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 31,8 milioni al pari periodo del 2023. Il risultato netto è di 170,8 milioni.