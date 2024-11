Quotidiano.net - “Musk ha uno scopo: vuole convincere Meloni ad allinearsi con Trump”

Roma, 13 novembre 2024 – “Per me dietro quel tweet c’è una lettura politica”. Il professor Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e fondatore del portale dirittodellinformazione.it dice che con le sue parole sui giudici di Roma dopo le sentenze sull’Albania “costringere il governo italiano ade dimostrare al mondo intero che con la vittoria diil vento è cambiato. Prima c’era Biden, adesso giocano in casa. Hanno in mano le leve del potere e vogliono urlarlo al mondo intero. Infatti Salvini, con i buoni rapporti che ha oltreoceano, è favorito”.Gli interessi economici che il padrone di Starlink e Tesla ha in Italia possono avere un ruolo nella sua ammirazione per Giorgia? “Sicuramente incidono molto. Anche perché l’Italia non ha tante risorse da investire nell’intelligenza artificiale, quindi ha bisogno di altri capitali.