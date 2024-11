Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: annullato il gol del vantaggio alle francesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Greggi chiama in causa Endler, soluzione centrale dai 25 metri dopo aver percorso tutto il campo palla al piede: notevole!32? Linari rende innocuo il tentativo di accelerazione di Diani, sulla destra.30? Lavora bene il pacchetto difensivo dellache si compatta grazie anche al ripiegamento di Haavi e Glionna, efficaci nel raddoppio sulle corsie laterali.27? FUORIGIOCO HORAN! Aveva trovato il gol la numero 26 del, su colpo di testa.26? Glionna sguscia sulla destra e cerca la palla bassa sul primo palo senza trovare la deviazione di Giacinti.25? Pare un 4-2-3-1 il nuovo assetto tattico della, con Giugliano in possibile pressione sulla regista della: Marozsan24? Che sgroppata di Daini che conduce palla per 30 metri e, dalla destra, cerca Chawinga.