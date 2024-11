Latuafonte.com - L’incubo di Lila come finisce: chi è Mary, spiegazione finale

Ultimo aggiornamento 13 Novembre 2024 9:35 pm by Redazionediè un film thriller del 2021 diretto da Sharon Lewis. La protagonista della trama èDe Marco, una scrittrice famosa che ha appena pubblicato il suo nuovo romanzo. Per presentare il libro, si reca in una libreria di Chicago. Tra i fan c’èMalone, la quale si posiziona in fila per avere l’autografo di. Qui fa la conoscenza di Isabelle, l’assistente personale della scrittrice. Sebbene ami il suo lavoro, quest’ultima confessa adi voler cambiare vita e la invita a presentare la sua candidatura per prendere il suo posto. La giovane Malone è felicissima di questa notizia e alla fine viene anche assunta. Manon sa che è appena iniziato il suo incubo.di: riassunto della tramaLeggi anche: L’amante filmLeggi anche: Under SuspicionLa trama del filmdiinizia conche presenta il nuovo romanzo, Driven to Kill, in una libreria di Chicago.