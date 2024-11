Gamberorosso.it - La commissione Ue ha approvato una nuova Igp per la Francia: come cambia la Lorena

Era il 1870 quando incominciavano a emergere le prime bollicine: prodotti per il mercato tedesco, i mousseux iniziarono a guadagnare notorietà. Poi le guerre, l’annessione alla Germania e la ricostruzione. Ma il legame tra la regione e la viticoltura non è mai stato interrotto. Oggi, dopo decenni di travagliato sviluppo, lapuò finalmente vantare unadenominazione: l'Igp Lorraine, che prevedrà solo vini metodo classico bianchi (75% della produzione), rosati (20%) e rossi (5%), in linea con le tendenze degli ultimi anni. Ad oggi l’Ipg conta appena 51 ettari, 44 produttori, 2 négociants e 1 cantina sociale.UnaIgp per laLa regione storica del nord-est della, tra la Champagne e l'Alsazia si estende su 23.500 km² e comprende i dipartimenti della Meurthe-et-Moselle, della Moselle e della Meuse.