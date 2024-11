Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, storia in stand by? Lei non si vede alle Atp Finals e posta foto da Mosca: cosa sta succedendo

è focalizzato sulle Atpdi Torino, in corso dal 10 al 17 novembre. Il numero 1 al mondo, due vittorie nei primi due incontri, vuole coronare il sogno di vincere il titolo di Maestro davanti al pubblico italiano. E di concludere al meglio un 2024 storico per lui e per il tennis italiano. Oggie la racchetta sono unasola, tanto che l’altoatesino nelle dichiarazioni già parla anche dei possibili miglioramenti in vista della prossima stagione. Ma dall’interno dell’Inalpi Arena arrivano anche voci che non riguardano il tennis: gli inviati di tv e media russi sono interessati anche alla vita privata die alla suacon la tennista moscovita. Una relazione che, dicono appunto i russi, sarebbe inby.Una piccola crisi nata dprobabili difficoltà di tenere viva una relazione a distanza, tra impegni differenti e programmazioni poco compatibili.