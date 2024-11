Amica.it - Il principe William incoronato “Uomo calvo più sexy al mondo”

Sono lontani i tempi in cui Sansone, eroe biblico dai lunghi capelli, era il simbolo dell’e affascinante. Oggi non serve avere una chioma folta per avere un consenso estetico. Gli uomini calvi sono sempre più apprezzati. A Hollywood e ancor di più a corte. Il“re dei calvi”Mentre People incorona il più hot neldello spettacolo – quest’anno è John Krasinski – secondo una ricerca condotta dall’agenzia di pubbliche relazioni digitali Reboot Online, è alla corte dei Windsor che vive l’piùald’Inghilterra.Ildi Galles è statocon tale titolo per il secondo anno consecutivo, battendo molte star di Hollywood che devono fare i conti con la chioma pelata.