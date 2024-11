Iodonna.it - Il nuovo report dell'AIFA, offre uno spaccato interessante riguardo il rapporto degli italiani nei confronti delle medicine. Un rapporto che richiede un impegno costante per garantire un uso appropriato, sostenibile e responsabile delle terapie

Non solo una fredda raccolta di numeri e dati, ma una vera e propria narrazione del complesso universo dei farmaci in Italia. A raccontarci questa storia è l’OsMed, l’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali, che dal 1999 analizza l’uso dei medicinali nel Paese, pubblicando ogni anno il suoNazionale dal quale emerge una storia che parla di cure, di sfide e di un sistema sanitario che, tra cadute e risalite, è comunque in continua evoluzione. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili Xe farmaci: ilOsMedIlsi basa su un flusso continuo di informazioni provenienti da diverse fonti: dalle farmacie convenzionate con il SSN agli ospedali, fino alla tracciabilità dei farmaci a livello nazionale.