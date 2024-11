Unlimitednews.it - Il Giornale d’Italia festeggia i 123 anni

MILANO (ITALPRESS) – Ilvenne fondato nel 1901 da Sidney Sonnino e Antonio Salandra, con la direzione di Alberto Bergamini. Il suo primo direttore espresse chiaramente la linea da seguire nel primo numero, uscito il 16 novembre del 1901: “Lavoreremo alla conciliazione degli animi, a ravvivare i sentimenti di solidarietà fra tutti gli ordini cittadini, a rialzare le condizioni morali ed economiche delle classi più disagiate, da cui dipende per tanta parte l’avvenire”.Ili suoi 123lunedì 18 novembre presso i nuovi uffici di Palazzo Nerino a Milano in Via San Maurilio 13, ripercorrendo alcune delle tappe più significative e importanti della storia del nostro Paese. Luca Greco, direttore de Ilha dichiarato: “Celebriamo unversario straordinario e un traguardo importante che ci proietta verso il futuro: Ilspegne 123 candeline e continua nella sua missione di tutela dei valori di base della nostra società.