Il contratto Starlink le chat la Tesla low cost | cosa c’è dietro l’aiutino di Elon Musk a Giorgia Meloni

L’entrata a gamba tesa dinella politica italiana evidentemente non è un’ingerenza straniera. Per questoi e il suo governo, che per mesi le hanno stigmatizzate, oggi non protestano. E poi «conormai siamo amici», ha detto qualche tempo fa la premier. Ed è vero, visto che i due periodicamente si scambianosu Whatsapp. E poi «è un privato cittadino», ha detto la settimana scorsa Mi da Budapest. Anche se va verso un incarico di prestigio (si parla della delega all’intelligenza artificiale) nel governo di Donald Trump. E anche se la piattaformavuole sbarcare in Italia e c’è bisogno dell’ok di Palazzo Chigi. Come abbiamo appreso grazie all’inchiesta su Sogei e Andrea Stroppa. Così comel’attivismo dell’imprenditore sudafricano c’è una passione: l’Antica Roma.