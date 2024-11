Quotidiano.net - Grande Fratello 2024, i nominati. L’accusa: “Federica baciatutti”. Signorini: “Lorenzo come Alex Belli”

Un abbandono, un ritorno, un nuovo ingresso e una serie di polemiche hanno caratterizzato la puntata deldi martedì 12 novembre. Da questa settimana, infatti, in concomitanza con la messa in onda della stagione finale della fiction ‘L’amica geniale’ su Raiuno il giorno di messa in onda del reality show condotto da Alfonsoè cambiato passando dal lunedì al martedì in prima serata. Dal martedì al lunedì, allo stesso orario, è passata invece La Talpa. Il reality game condotto da Diletta Leotta, che ha vissuto un tonfo negli ascolti tv precipitando dal 14,05% di share della prima puntata a poco sopra il 12% della seconda, è il programma che i vertici Mediaset hanno quindi deciso di “sacrificare”. Le due preferite dal pubblico decretate dal televoto – nessuna eliminazione quindi in questa puntata – sono Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta.