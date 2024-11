Biccy.it - Gerry Scotti parla della sfida con Amadeus: “Il ritorno de La Corrida non è stato un evento”

anche questa sera si sfideranno a colpi di share anche se uno vai onda sull’ammiraglia di Mediaset, l’altro sul secondario Nove. A domanda diretta: “Lei ha fatto quasi il 15% di share, lui un ottimo 6%, tutto sommato, cosa ne pensa?“, il conduttore di Io Canto Generation ha così risposto al giornalista di Chi: “Io non mi copro di numeri quando vinco e neanche quando perdo, sono contento quando pareggio con onore. È una strana scelta, lui è uno pronto, all’altezza delle situazioni, però non ho visto tutto questo grandenelde La, si camuffano da eventi i ritorni di cose già viste. Ma, se salirà negli ascolti, avrà indovinato”.ha poi precisato che“ha fatto bene a cambiare rete, perché cambiare fa sempre bene” e che è ormai di tendenza riportare in onda vecchi titolitv, come lui ha fatto con La RuotaFortuna.