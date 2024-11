Tvzap.it - “Fuori è fidanzato…”, la pesante indiscrezione su Stefano dopo l’ingresso al “GF”

News Tv. "Grande fratello", il nuovo concorrente entrato nella casa, Stefano Tediosi, è fidanzato? La presunta ragazza rompe il silenzio e racconta quale sarebbe, per lei, la verità sulla situazione sentimentale del gieffino. Stefano Tediosi entra nella casa del "Grande Fratello" Non ha fatto in tempo a mettere piede attraverso la porta rossa che già ha fatto scoppiare il caso. L'ex tentatore di "Temptation Island", Stefano Tediosi, ha fatto il suo ingresso come nuovo concorrente nella Casa del "Grande Fratello" durante la puntata di ieri, lunedì 12 novembre. Il suo arrivo era piuttosto atteso per creare un po' di movimento tra gli inquilini e le aspettative sembrano essere state addirittura superate.