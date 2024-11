Francia Deschamps | Mbappé non è qui lasciatelo in pace

Leggi su Sportface.it

Sette minuti di conferenza stampa per arrivre alla scontata domanda sull'assenza di Kylian. "Pensavo sarebbe arrivata prima", ha ammesso il ct Didier, che però non ha voluto dilungari sull'argomento in questione. "Non aggiungerò altro rispetto a quanto detto giovedì scorso quando è stata resa nota la lista dei convocati. Poi siete liberi di interpretare questo come volete, ma ho 23 giocatori qui in ritiro e Kylian non c'è,in". Laaffronterà Israele e poi domenica l'Italia al Meazza nei prossimi due appuntamenti di Nations League.