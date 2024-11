Gaeta.it - Evento per i diritti dell’infanzia: Piccoli raccoglitori del Paleolitico al Museo di Casal de’ Pazzi

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto significativo come la Giornata Internazionale per ie dell’Adolescenza, ildide’offre un’opportunità unica ai visitatori. Domenica 17 novembre 2024, dalle 10 alle 12, si svolgerà l’del“, un’attività che unisce didattica e divertimento nel cuore della storica sede museale.Visita guidata al giacimento preistoricoL’inizierà con una visita accessibile al giacimento preistorico, un percorso pensato per coinvolgere tutti, dai piùagli adulti. Grazie alla collaborazione con Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus, gli interpreti LIS faciliteranno l’accesso alle informazioni, rendendo l’esperienza ancora più inclusiva. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere non solo la storia del sito, ma anche di comprendere l’importanza dele come le attività quotidiane degli esseri umani primitivi abbiano modellato il nostro rapporto con l’ambiente.