Esposto di Sea Watch contro l'Italia e Musk torna alla carica

Nel cuore del Mediterraneo, su acque ormai troppo spesso segnate da drammi inumani, si è consumata una tragedia che Sea– l’organizzazione non governativa tedesca che da anni monitora e soccorre i migrantideriva – non vuole permettere che passi sotto silenzio. È il 2 settembre 2024 quando ventuno persone perdono la vita in un naufragio a poche miglia da Lampedusa, nell’attesa di un intervento che non arriverà. Seaha presentato ieriProcura di Agrigento unle autorità italiane, accusandole di aver omesso i soccorsi.Secondo il rapporto dell’organizzazione, l’intervento sarebbe stato richiesto per ore ma gli operatori della Guardia costiera italiana hanno negato il soccorso immediato, attendendo invece che fosse la cosiddetta Guardia costiera libica ad intervenire.