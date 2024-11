Fanpage.it - Dopo il VAR la FIFA pensa al FVS: gli allenatori potranno contestare le decisioni durante le partite

Si chiama "Football Video Support" ed è già stato sperimentato in Coppa del Mondo femminile Under 20 e 17. "Non è un secondo VAR" assicura Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale della: glirichiederlo fino a due volteil match, per episodi considerati sbagliati. L'arbitro - da solo e senza alcun ulteriore ausilio - visionerà il monitor per confermare o meno la scelta iniziale.