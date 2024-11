Quotidiano.net - Donald Trump nomina la sua squadra, quasi tutti uomini e fedelissimi: ecco chi sono

Roma, 13 novembre 2024 – Il volto più noto della nuova amministrazioneè quello dell’amico e sostenitore Elon Musk, patron di Tesla e X, fervente alleato nella campagna per le presidenziali, con qualche incursione infelice pure sulla politica del vecchio continente (“Questi giudici devono andarsene”, ha scritto su X riferendosi ai magistrati italiani che non hanno convalidato il trattenimento in Albania di 7 migranti). Nella notte italiana il tycoon ha completato la sua, premiando idel suo “cerchio magico”, a cui ha affidato ruoli chiave nella leadership degli Stati Uniti.chie qualii ruoli chiave affidati. La nuovadiIl 47esimo inquilino della Casa Bianca ha scelto il deputato repubblicano della Florida Mike Waltz, che sarà il suo consigliere per la sicurezza nazionale, mentre Pete Hegseth, veterano e co-conduttore di Fox & Friends Weekend, sarà il nuovo segretario della Difesa.