Iodonna.it - Dalle sue muse del cuore all'acconciatura perfetta per le Feste: intervista a Sam McKnight, l'hairstylist delle star più famoso di sempre

Leggi su Iodonna.it

Sienna Miller, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Lady Gaga. Senza ovviamente dimenticare la Principessa Diana e le top model più leggendarie di tutte le epoche. Tra le mani del parrucchiere Samsono passate le chiomedonne più conosciute del pianeta. Lo abbiamo incontrato a Milano. Capelli, 5 trend dalla Milano Fashion Week 2025 X Leggi anche › Parrucchieri in hotel, i migliori e dove trovarli › Tendenze capelli: i parrucchierida seguire per ree aggiornate A tu per tu con SamMaglia dolcevita nera, pantaloni in tinta, sneakers giallo fluo.