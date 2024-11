Liberoquotidiano.it - "Comportarsi bene nelle tensioni": Spalletti, parole pesanti rivolte a Gigio Donnarumma

L'ora delle decisioni per Luciano: il Ct azzurro ha deciso la formazione per l'importante match tra Belgio e Italia, partita decisiva per garantire il primo posto nel girone di Nations League. L'incontro si annuncia particolarmente intenso, data l'importanza del risultato e la prospettiva di uno scontro successivo contro la Francia, una sfida che non ammette errori. Proprio per questo motivo, il commissario tecnico ha selezionato con attenzione i suoi titolari, a cominciare dal portiere, dove ci sarà. Una scelta non scontata. Infatti in occasione dell'ultima pausa nazionali,era stato lasciato in panchina contro Israele, essendo in diffida, e al suo posto aveva debuttato in azzurro Guglielmo Vicario, davanti al suo pubblico di Udine. In questo caso, tuttavia, il portiere del Tottenham farà un passo indietro, lasciando spazio anonostante il rischio di squalifica.