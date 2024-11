Come giocherà la terza Roma di Claudio Ranieri? Possibile ritorno alla difesa a 4

Leggi su Sportface.it

Nel 2009 ripartì dal 4-4-1-1. Nel 2019 fece qualcosa di simile con Zaniolo alle spalle di Schick. Se due indizi fanno una prova,suaavventura da subentrato con laripartirà dal modulo che nell’immaginario collettivo più si sposa con i concetti di ordine e stabilità. La squadra giallorossa con Ivan Juric non è riuscita ad ingranare con il 3-5-2 e con l’allenatore testaccino torneràa quattro, magari con interpreti diversi. Mats Hummels scalpita, Mario Hermoso può essere un’opzioneterzino, mentre Samuel Dahl contro il Bologna ha offerto segnali incoraggianti. A destra Zeki Celik rimane il favorito, ma Saud Abdulhamid sarà valutato. Sovraffollamento a centrocampo. Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Niccolò Pisilli, Manu Kone, Enzo Le Fee, Leandro Paredes sono in lotta per due posti, anche se alcuni di loro (Pellegrini su tutti) potrebbero occupare altre posizioni.