Catania violenza sulle donne | domani 14 novembre si presenta ‘Ti amo da morire’

Giovedì 14, alle ore 10,30, nell’Aula consiliare del Primo Municipio, via Zurria, 67, Padiglione D, si terrà la conferenza stampa della manifestazione “Ti amo da morire”, che il 25, alle 20, sarà ospitata Al casale dell’Arte, via Plaja 200,, testimonial Vera Squatrito.Un incontro-evento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le.Interverranno alla conferenza stampa: Francesco Bassini, presidente del Primo Municipio; Gabriela Scibilia, imprenditrice; Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle arti di; Anthea Di Benedetto, presidente dell’associazione Aurea Caritate; Federica Guttadauro, Eris formazione; Cinzia Torrisi, assistente del governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta Rotary; Katia Germanà, garante per l’infanzia e l’adolescenza presso il Comune di Pedara; Maria Catena Trovato, dirigente scolastico dell’I.