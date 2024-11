Lettera43.it - Castellitto si dimette, non è più il presidente del Centro sperimentale di cinematografia

Sergionon è più ildella Fondazionedi. L’attore e regista ha rassegnato le sue dimissioni a poco più di un anno dalla nomina. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in una nota, ha spiegato: «Accolgo con rammarico le dimissioni di Sergio, esprimendo gratitudine e stima aluscente. L’attività del Csc proseguirà in continuità col lavoro intrapreso dal Consiglio di amministrazione già presieduto da Sergio». L’ormai exera stato scelto il 4 ottobre 2023 dal precedente ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.Alessandro Giuli (Imagoeconomica).A settembre le accuse di AvsCome ricordato da Repubblica, in oltre 12 mesi d’attivitàha portato avanti diverse iniziative. Tra queste anche i tre giorni della Diaspora degli artisti, che ha visto protagonisti altri registi d’alto profilo del cinema italiano.