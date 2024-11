Ilgiorno.it - Caricato e sequestrato su un’auto. In manette quattro under 30

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (Pavia) Pochi elementi erano quelli che avevano in mano i carabinieri e con quei pochi dati sono riusciti a risalire agli autori di un episodio che aveva sconvolto una serata estiva di provincia. Ieri mattina i militari della Compagnia Carabinieri di Voghera, coadiuvati nelle operazioni da personale delle Compagnie di Milano – Porta Magenta, Corsico e Busto Arsizio, hanno tratto in arrestogiovani30 ritenuti a vario titolo responsabili di un sequestro di persona avvenuto a Sannazzaro de’ Burgondi. La vicenda è partita dalla segnalazione fatta da una donna. Era il 22 agosto quando la testimone si presentava in caserma raccontando d’aver assistito a una violenta lite per le strade del centro lomellino. "Al termine della litigata – ha raccontato la donna – ho visto un ragazzo, col volto tumefatto, è stato fatto salire con la forza a bordo divettura che, immediatamente, si è dileguata a velocità sostenuta".