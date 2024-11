Dailymilan.it - Calciomercato Milan, attacco da rifare: l’unica certezza è Alvaro Morata

Leggi su Dailymilan.it

è l’unico attaccante delsicuro di restare nel prossimo: futuro da scrivere per Abraham e JovicIldel futuro vuole puntare su Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che ha esordito da titolare a Cagliari e che punta a essere l’attaccante dei rossoneri che verranno. C’è, però, da capire chi potrà far parte del progetto insieme a lui e, al momento, Paulo Fonseca ha a disposizione altri tre “numeri 9”.L’unico che ha convinto sembra essere. Arrivato non per essere titolare, si è ritrovato a essere punto di riferimento carismatico e tecnico dell’. Per esperienza e capacità è diventato imprescindibile per Fonseca e rimane il titolare del, con il 100% di possibilità di restare anche l’anno prossimo (il contratto scade il 30 giugno 2028).