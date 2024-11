Calcio, Ranieri, pronto il Roma ter per il figlio giallorosso

Leggi su Ildenaro.it

, 13 nov. (askanews) – Quando si parla dial cuore non si resiste. Laal terzo cambio di panchina in 90 giorni, scommette su un normal one, Claudiono denista, classe di ferro 1951.ricomincia da una Serie A da cui sembrava essersi congedato definitivamente dopo le due stagioni monumentali vissute al Cagliari. Aveva preso la squadra sarda in B fuori dalla zona playoff per trascinarla allo spareggio promozione vinto a Bari davanti ai 60mila del San Nicola. Poi l’anno scorso una salvezza sofferta, come da copione, e un saluto tra le lacrime dei cagliaritani.venne nominato per la prima volta tecnico dellail 2 settembre 2009 al posto di Luciano Spalletti, dimessosi in seguito alle sconfitte rimediate contro Genoa e Juventus nelle prime due giornate di campionato.