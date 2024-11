Notizie.com - Bufera su Roma Capitale, perquisizioni e indagati: nel mirino anche gli appalti del Giubileo 2025

Leggi su Notizie.com

Blitz della guardia di finanza questa mattina:negli uffici di. Al centro dell’inchiesta manutenzioni stradali e fondi per il.Le mani sul. Non ci saranno Aureliano e Spadino a tessere le fila, eppure ciò che stanno ipotizzando guardia di finanza e Procura della Repubblica non va così lontano da ciò che qualche anno fa avevano messo in scena i creatori della serie tv Suburra.Ipotesi da supportare con prove, atti e documenti che questa mattina, delegati dai magistrati capitolini, le fiamme gialle hanno richiesto negli uffici del Campidoglio. Una nuovastarebbe per investire, vistii reati per i quali si sta procedendo, che comprendonol’associazione per delinquere e la corruzione. Al centro dell’inchiesta pubbliche forniture per 100 milioni di euro nell’ambito diper il rifacimento del manto stradale e che riguarderebberofondi per ildel prossimo anno.