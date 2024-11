Basket qualificazioni Europei 2025 | i convocati di Pozzecco per le due sfide con l’Islanda

Leggi su Sportface.it

Dopo le vittorie di febbraio contro Turchia e Ungheria, la Nazionale italiana ditornerà in campo nelleagli. Gli azzurri cercano un altro bis per archiviare il discorso qualificazione prima di giocare le ultime due partite, in programma nel mese di febbraio. L’Italia sarà impegnata in duecontro, una in trasferta (22 novembre ore 20.30) e una in casa (25 novembre ore 20.30). Il commissario tecnico Gianmarcoha selezionato 23 giocatori in vista del raduno. 15 di questi saranno presenti al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa lunedì 18 novembre prossimo e saranno della partita il 22 a Reykjavik. Gli otto rimanenti, esclusi a causa del fittissimo calendario di Eurolega di questo mese, potranno essere inseriti nel roster (già certo Nicolò Melli) dal 23 novembre in poi, quando lo staff tecnico potrà modificare le convocazioni in vista della partita del 25 a Reggio Emilia.