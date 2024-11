Atp Finals Alcaraz | Tennis sport mentale mi ripeto che giocare ad alto livello mi rende migliore degli avversari

Leggi su Sportface.it

Carlosha dedicato la propria vittoria ottenuta nelle ATPalla città di Valencia, scrivendone il nome sulla telecamera e poi disegnando un cuore. “Non sono potuto andare a Valencia né vedere com’è la situazione lì – ha poi detto nella conferenza stampa post partita -. Tutto ciò che posso fare per supportare o inviare messaggi di incoraggiamento, lo farò. Spero che le cose a Malaga restino solo un allarme, so che piove, forse ci sono state più zone colpite. Spero che non ci sia alcun danno. Andremo lì – ha aggiunto riferito alla Coppa Davis – e spero che le ragazze possanoe anche noi“. Poi, un’analisi della sfida contro Andrey Rublev: “Oggi il servizio è stata una grande arma e mi ha aiutato molto per tutta la partita. Nel tiebreak, ho avuto molti punti liberi che ispirano calma e aiutano a pensare lucidamente.