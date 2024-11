Bergamonews.it - “All’assemblea degli alluvionati invitati solo esponenti del centrodestra, perché?”

Bergamo. “La recente assemblea pubblica, intitolata ‘Per non essere vittime del fango’, si svolge senza loghi né chiari riferimenti partitici, pur avendo una partecipazione quasi esclusivamente composta dadi partito del, dalla Regione al Comune.nascondere l’identità politica dietro iniziative che dovrebbero puntare al dialogo e alla trasparenza? È sempre meritorio che i partiti incontrino la cittadinanza, manascondersi? Ma la vera domanda è:non voler lavorare insieme su temi come questo, che non hanno colore politico e devono avere come unico scopo quello di trovare soluzioni per la cittadinanza?”, dichiara il segretario cittadino Alessandro De Bernardis.“La nostra azione politica si basa sul confronto, sul dialogo e sull’azione bipartisan che abbiamo sempre cercato e mai negato – sottolinea la capogruppo Pd in Consiglio Comunale Francesca Riccardi -.