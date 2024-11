Lapresse.it - Allagamenti oggi a Catania e provincia, allerta maltempo in Sicilia

Leggi su Lapresse.it

e inondazioni indopo l’meteo rossa di questi giorni: auto trascinate nel fango, strade allagate. Forte l’ondata diche ha colpito l’isola. Problemi soprattutto a. Tante le immagini che circolano sui social, in particolare da Riposto, dove si vede un fiume di acqua in strada. Sottopassi completamente allagati e macchine intrappolate nell’acqua a Giarre.Sui social tantissime le segnalazioni: “Ancora piogge forti colpiscono lae nubifragi a Licata e Siracusa in queste ore” scrive meteo&radar Italia.