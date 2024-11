Ilfattoquotidiano.it - Vandalizzato il murale di Liliana Segre a Milano, sdegno e solidarietà da entrambi gli schieramenti

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

L’opera, realizzata dallo street artist aleXsandro Palombo come monito contro l’antisemitismo, era stata realizzata in Via Andrea Doria, all’angolo con Piazzale Loreto. E invece il-omaggio aieri mattina è stato. Il volto diè stato cancellato e la Stella di David è stata completamente rimossa. Nell’opera, accanto all’immagine della senatrice a vita, l’artista aveva raffigurato anche Sami Modiano, tra gli ultimi testimoni sopravvissuti all’Olocausto. Il fatto è avvenuto a poche ore dalla realizzazione dell’ultima opera che Palombo ha ritratto davanti al Consolato dell’Iran di: Ahoo Daryaei, la studentessa in intimo arrestata dalla polizia morale nell’Università Islamica Azad di Teheran.Immediate le reazioni di: Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia, ha espresso “profonda indignazione”.