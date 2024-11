Ilgiorno.it - Treviolo, morto incastrato in un macchinario agricolo: indagato l’anziano padre

(Bergamo) – Ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in cui sabato a Roncola diha perso la vita Norberto Luigi Viviani, 59 anni,dopo essere stato trascinato da un. Per questo motivo il pm Letizia Alosio ha deciso di far effettuare l’autopsia per chiarire le esatte circostanze del decesso. L’esame nel prossimi giorni alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Dall’accertamento potrebbero arrivare quelle indicazioni che ancora mancano per avere un quadro chiaro di cosa sia successo. Ovvero: il cinquantanovenne è rimasto impigliato nelper la raccolta del mais per qualche problema al(il sostituto ha chiesto di verificare se quel mezzo sia a norma), oppure è successo altro? Ha accusato un malore che non gli avrebbe permesso di liberarsi dall’attrezzo? Parallelamente il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagatipapà della vittima, 87 anni, proprietario del terrenodove si è verificato l’incidente.