Liberoquotidiano.it - Studio Aperto, il tg di Italia 1 fa il boom grazie a Trump: ecco i dati

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“” /1) È passato abbastanza sotto silenzio il risalto che la rete young di Mediaset ha dato alle elezioni Usa. Un tema non di facile presa per un canale che dedica molto spazio a film action-fantasty come Transformers e Il settimo figlio o a cartoon come I Simpson e Cattivissimo me e dove l'informazione predilige il linguaggio agile de Le Iene. Invece1 non s'è risparmiata: uno speciale “Mag” ditotalmente focalizzato su Donalde una copertura a tappeto dell'evento con inviate come Isabella Josca e Maria Luisa Rossi Hawkins, facendo buoni ascolti. Analizzando le curvea OmnicomMediaGroup emerge un dato su cui riflettere:, non più un ragazzino, esercita un forte fascino sulle generazioni più giovani, con un +1% della fascia 15/20 anni e un +1.