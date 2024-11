Quotidiano.net - Stress da lavoro, un italiano su due vuol cambiare posto

Roma, 12 novembre 2024 – Lavoratori italiani sempre piùati e orientati a guardare altrove per migliorare la loro condizione professionale. Locorrelato (SLC) è una condizione che si verifica quando le richieste suldisuperano le capacità o le risorse della persona, oppure se l’ambiente diè disfunzionale, portando a situazioni di tensione. Una condizione che interessa una percentuale sempre maggiore di lavoratori italiani secondo quanto emerge dalle conclusioni del primo Global Talent Barometer di ManpowerGroup, svolto in 16 Paesi su un campione di oltre 12.000 intervistati. Se infatti, in Italia, il 63% dei lavoratori e delle lavoratrici hanno dichiarato di avere una percezione positiva del propriodi, nonostante ciò, il 53% delle persone afferma di sentirsiato dal, tanto che più di uno su tre (36%) ha in programma di abbandonarlo entro i prossimi sei mesi.