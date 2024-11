Ilfattoquotidiano.it - Steve Bannon: “I soldi per Kiev sono finiti, ce li metta l’Ue”. Meloni: “Ha scommesso contro Trump, sull’Ucraina torni alle idee di prima”

La premier Giorgiapuò essere un ponte tra America e Europa “se resta fedelesue convinzioni fondamentali”, cioè se torna indietro rispetto all’atlantismo dimostrato nellafase di mandato, mentre alla Casa Bianca sedeva il democratico Joe Biden.Lo ha detto il teorico dell’internazionale sovranista, stratega della campagna elettorale di Donaldnel 2016, in una intervista al Corriere della Sera. Oggi, dopo aver trascorso quattro mesi in un carcere federale di bassa sicurezza per oltraggio alla corte nell’ambito dell’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021,guida il braccio mediatico del movimentoiano Make America Great Again (Maga) ed è animatore di un podcast chiamato War room.Nell’intervista,ribadisce i principi isolazionisti del movimento Maga: “Non abbiamo bisogno di aiuto da nessuno in Europa.