Robertson vuole dimostrare che i dubbiosi del Liverpool si sbagliavano

2024-11-12 17:00:47 Breaking news:L’allenatore Arne Slot ha reintegratonella formazione titolare nella vittoria per 2-0 delsull’Aston Villa, e il terzino sinistro ha espresso la sua determinazione nelche ha ancora un ruolo vitale da svolgere per il club.Ha detto: “Le ultime due partite sono stato in panchina e ho avuto dei dubbi per la prima volta da molto tempo, la prima volta in questo club.“Ma mi va bene in questa posizione. Sto cercando diancora una volta che le persone si sbagliano. Ho provato a farlo contro Villa.“Voglio giocare ogni partita, ovviamente, ma non è stato possibile. Sapevo che la prossima volta che ne avessi avuto la possibilità l’avrei colta, ed è quello che ho cercato di fare.Prossimo: #SCOCRO pic.twitter.com/hJmdtUtAyz— Nazionale scozzese (@ScotlandNT) 12 novembre 2024Da quando è arrivato aldall’Hull nel 2017,è diventato un punto fermo nella formazione sotto la guida dell’ex allenatore Jurgen Klopp, collezionando oltre 300 presenze e vincendo sia la Premier League che la Champions League.