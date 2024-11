Zonawrestling.net - Rikishi: “La WWE dovrebbe creare una nuova stipulazione speciale per la Bloodline”

L’Hall of Famer della WWE,, ha parlato della vittoria dellasullaOriginale a Crown Jewel, in una recente edizione del suo podcast “Off The Top”.ritiene che la WWE debbaunaper qualsiasi battaglia che coinvolga la, poiché pensa che altrimenti la faida potrebbe prolungarsi a lungo.L’idea di“La storyline dellaè così travolgente che si potrebbe andare avanti per altri due o tre anni. Non vedo un finale, a meno che non si parli di unadavvero importante, come un Hell in a Cell, magari con tre gabbie, tre anelli. bisognerebbe dare allaqualcosa che la gente non ha mai visto prima. Perchè questo è la, perchè è questo ciò che stanno facendo.