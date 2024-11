Sport.quotidiano.net - Quando gioca Sinner oggi, il match contro Fritz in tv (anche in chiaro)

Torino, 12 novembre 2024 - in campo per il bis. Secondo appuntamento alle Nitto Atp Finals 2024 per Jannik, atteso dalcon Taylor. Entrambi hanno esordito nel gruppo Ilie Nastase con una vittoria. L'azzurro ha sconfitto 6-3, 6-4 l'australiano Alex de Minaur, mentre l'americano ha mandato al tappeto il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-3. La sfida fra l'altoatesino e il tennista a stelle e strisce acquisisce quindi un'importanza particolare: se il numero uno del mondo dovesse imporsi e se de Minaur battesse Medvedev, allorasarebbe già certo del pass per la semifinale da primo del raggruppamento. La qualificazione (ma senza la sicurezza di essere il capo classifica) arriverebbenel caso in cui il classe 2001 di San Candido riuscisse a prevalere suin due set e Medvedev avesse ragione di de Minaur in tre set.