Lanotiziagiornale.it - Povertà assoluta da record, ma il governo dimezza i sostegni: la denuncia della Caritas

Quasi un decimopopolazione. È allarmein Italia, come sottolinea il 28esimo Rapporto sulla. Sono quasi 5,7 milioni le persone innel nostro Paese, il 9,7%popolazione. Dilaga il lavoro povero, con salari bassi e contratti atipici. E anche la crescita dell’economia e dell’occupazione non ha portato alcun effetto positivo. Anzi, l’emergenza si allarga al Nord Italia, con il numero di famiglie povere del settentrione che supera quello di Sud e Isole.Al Nord questa cifra è raddoppiata in dieci anni, passando da 506mila a quasi un milione. Nelle altre zone è cresciuta, ma molto meno. L’incidenza resta comunque più alta al Sud. Nel 2023 laha supportato quasi 270mila persone, il 12% delle famiglie in(e in netto aumento rispetto al 2022).