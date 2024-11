Lapresse.it - Nuova Zelanda, premier si scusa per abusi su bambini durati decenni

Il primo ministro della, Christopher Luxon, ha presentato in Parlamento delle scuse “formali e senza riserve” per gli, le torture e i maltrattamenti diffusi subiti da centinaia di migliaia die adulti vulnerabili sotto tutela, molti dei quali indigeni.“È stato orribile”“È stato orribile. È stato straziante. È stato sbagliato. E non sarebbe mai dovuto accadere,” ha dichiarato Luxon, parlando ai parlamentari e a una galleria gremita di sopravvissuti agli. Un report scioccante pubblicato a luglio al termine della più vasta indagine mai condotta inha stimato che circa 200.000 persone in affidamenti statali, famiglie affidatarie e strutture religiose abbiano subito“inimmaginabili” nel corso di sette. “Per molti di voi ha cambiato il corso della vostra vita, e di questo il governo deve assumersi la responsabilità” ha aggiunto Luxon, “le parole contano e dico queste parole con sincerità: ho letto le vostre storie e vi credo”.