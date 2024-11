Ilfattoquotidiano.it - “Non toccatevi il viso se li avete tenuti in mano”, scatta l’allarme scontrini tossici e potenzialmente cancerogeni. Gli esperti: “Sono illegali, ma circolano ancora”

Siamo diventati tutti più attenti alla qualità dei prodotti che acquistiamo e consumiamo, osservando con cura le etichette per evitare ingredienti o materialidannosi. Tuttavia, c’è un dettaglio che tutti in genere trascurano: lo scontrino fiscale. Sembra un oggetto innocuo, una sottile striscia di carta termica che documenta ogni nostro acquisto. La sua innocenza potrebbe essere solo apparente. Gli, se non chiaramente marcati da sigle come “Bisfenolo A free” o “BPA free”, posinfatti contenere BPA bisfenolo A, una sostanza chimica pericolosa tanto che l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) la considera in grado di “danneggiare il sistema immunitario ua dosi molto basse” aggiungendosi a una serie di effetti nocivi già noti, come l’alterazione del sistema endocrino, la riduzione della fertilità e le reazioni allergiche cutanee.