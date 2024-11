No all’albero di Natale per il Papa | dal Trentino 40mila firme per fermare il taglio dell’abete di 29 metri

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ilè ancora lontano, ma a Roma il Vaticano si è già portato avanti per arrivare pronto all’accensione del suo albero in piazza San Pietro il 7 dicembre.Francesco però potrebbe trovarsi senza alcuna pianta da decorare a causa di una petizione online che ha raccolto giàe che dice «no a questa pratica unicamente consumistica». Come scrive il Corriere della Sera, l’associazione Bearsandothers ha lanciato l’iniziativa per opporsi alla scelta del Comune di Ledro (Trento) che ha deciso di inviare alla Santa Sede sia un abete di 29d’altezza che altre 39 piante per abbellire i palazzi vaticani. Un’operazione che avrà il costo di 60mila euro. Il sindaco però precisa: «L’abete che verrà prelevato fa parte di uno dei lotti che devono essere comunque tagliati per la corretta coltivazione del bosco».