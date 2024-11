Calciomercato.it - Militao, stagione finita: il Real Madrid pesca il sostituto in Serie A

Leggi su Calciomercato.it

Il giocatore potrebbe far ritorno in Spagna già a gennaio. La squadra di Carlo Ancelotti ci sta pensando seriamenteNon è per nulla un momento facile per il, che dopo la pesante sconfitta contro il Milan, al Bernabeu, ha rialzato la testa contro l’Osasuna, ma ha perso diversi giocatori per infortunio.: ililinA (LaPresse) – Calciomercato.itIl più grave è certamente quello che ha subito Eder, che ha riportato una lesione completa del legamento crociato anteriore con danni ad entrambi i menischi della gamba destra. Il difensore ha così chiuso anticipatamente la, come aveva fatto Dani Carvajal. Un intervento sul mercato per rafforzare il reparto difensivo appare dunque d’obbligo e l’ultima idea porta direttamente inA.