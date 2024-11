Gamberorosso.it - Miglior pizza surgelata: le migliori del supermercato secondo il Gambero Rosso

È riconosciuta a livello internazionale il comfort food per eccellenza. Dal 2017 è Patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Le hanno pure dedicato un museo a Napoli (all’interno del MAMT) e a New York (il MoPi). Viene festeggiata ogni anno nel WorldDay il 17 gennaio. L’astro dellanon smette di brillare. Fioriscono pizzerie gourmet, gusti nuovi e take away. Artisti della farina e del lievito sono continuamente sotto i riflettori mediatici. E anche il mercato dà ragione al prodotto-piatto simbolo dell’Italia e dell’italianità.Negli ultimi anni si sono moltiplicati i marchi e le varianti di pizze surgelate, in linea con i consumi in vertiginosa crescita e al passo con i stili di vita contemporanei: è economica e comoda, già pronta e veloce da cuocere, si trova in negozi e supermercati sotto casa, si conserva a lungo in freezer.